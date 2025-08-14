Цените на повечето стоки и услуги в Троян са изписани и в левове, и в евро

Цените на повечето стоки и услуги в Троян се изписват и в левове, и в евро, показа репортерска проверка на БТА.

Във всички големи вериги за хранителни и нехранителни стоки цените са обявени и в двете валути. Същото е положението в проверените аптеки, заведения за бързо хранене, ресторанти и магазини за различни битови стоки. Цените на плодовете и зеленчуците на постоянно действащите пазари в града също са обявени в левове и евро.

Собственици на малки хранителни магазини казват, че за тях разходите за преминаване към еврото са значителни – нови етикети, нов софтуер, промени в касовите апарати, етикетиращи принтери, електронна везна и др., като могат да достигнат до няколко хиляди лева. Част от тях заявиха, че са започнали поетапно да сменят етикетите на стоките, без да чакат крайния срок за двойно обозначаване цените, за да спестят стрес на персонала и клиентите си.

Продавачката в хранителен магазин Таня Ангелова каза за БТА, че по-скоро хората се чувстват объркани от различните начини, които търговците използват, за да обозначават цените в лева и евро. Според нея е редно отгоре да бъде посочена цената на стоката в лева, а под нея тази в евро, а не по избор на всеки търговец.

Пенсионерката Марияна Георгиева също смята, че това, че в някои магазини цената на стоките се обявява първо в евро, а след това отдолу в лева, е в някаква степен подвеждащо. Тя вече е върнала така част от продуктите на касата на голям хипермаркет. От друга страна Георгиева казва, че не се притеснява от въвеждането на еврото, свикнала е да пазарува с евро, когато гостува на дъщеря си в Испания. Тревожи я по-скоро евентуалното спекулативно вдигане на цените и това, че може би пенсията няма да ѝ стига и ще се наложи да моли децата си за помощ.

БТА припомня, че според промените в Закона за въвеждане на еврото в Република България, обнародвани в "Държавен вестник", трябва цените в България да бъдат изписани и в евро. Гратисният период, в който търговците няма да бъдат глобявани, ако не са изписали едновременно цените в лева и в евро, е до 8 октомври.