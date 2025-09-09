Подробно търсене

КЗП пусна нова услуга за проверка на етикети в мобилното си приложение

Камелия Цветанова
Мобилното приложение на Комисията за защита на потребителите вече предлага вграден скенер за проверка на етикети. Снимка: КЗП
София,  
09.09.2025 15:27
Мобилното приложение на Комисията за защита на потребителите (КЗП) вече предлага вграден скенер за проверка на етикети. Версията надгражда приложението с добавянето на функционалност "Проверка на етикет", която може да се достъпи от специален бутон на началния екран, както и от меню "Инструменти", съобщиха от Комисията.

Новата услуга дава възможност на потребителите чрез сканиране на етикетите в магазинната мрежа да проверят в реално време каква е точната стойност на артикулите в евро спрямо официалния курс на БНБ. Проверката става като насочите камерата на мобилното устройство към етикета, а на екрана ще видите превалутираната цена. Така можете да направите сравнение дали етикетът отразява правилно двете валути. 

Можете да инсталирате мобилното приложение "КЗП" за Android или за iOS

БТА припомня, че България въвежда еврото от 1 януари 2026 г., а дотогава цените трябва да са изписани в левове и в евро. 

