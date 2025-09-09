КЗП предостави достъп на търговците до тестова среда за подаване на цените в информационния сайт, съобщи председателят на регулатора

Комисията за защита на потребителите (КЗП) предостави на търговците достъп до тестова среда, където след регистрация с електронен подпис те ще могат да изпращат информацията, изискуема по Закона за въвеждане на еврото в Република България. Това съобщи председателят на комисията Мария Филипова, цитирана от пресцентъра на регулатора. В съобщението се напомня, че законът задължава търговци на дребно с оборот над 10 млн. лв. годишно да публикуват цените на своите сайтове и ежедневно да ги предоставят на КЗП.

От пресцентъра на институцията допълват, че действието е в изпълнение на ангажимент, поет на 3 септември, когато по инициатива на Сдружение за модерна търговия (СМТ) се е провела среща с участието на КЗП, "Информационно обслужване" АД и представители на търговците. В рамките на разговора са били обсъдени указанията и списъкът със стоки от голямата потребителска кошница, които следва да бъдат оповестявани ежедневно както на интернет страниците на задължените търговци, така и да се подават към КЗП.

Председателят на КЗП Мария Филипова заяви, че прозрачността и предвидимостта в действията на търговците ще повиши доверието на хората. "Като първи етап постигнахме съгласие да се публикуват само продуктите от голямата потребителска кошница. При необходимост списъкът ще бъде разширяван, за да отговори на обществените очаквания и да се изпълнят законовите задължения", посочи тя.

В съобщението се посочва, че чрез портала kolkostruva.bg данните ще се подават в машинночетим формат, което ще позволи на гражданите да сравняват коректно цените в различни магазини и ще намали риска от технически грешки. Предвижда се и изграждане на API връзка, която да автоматизира процеса и да облекчи административната тежест за бизнеса.

БТА припомня, че СМТ, което обединява водещи търговски вериги в страната, отправи предложение към КЗП за преразглеждане на издадените указания по чл. 55б, ал. 7 от Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ), като според СМТ в настоящия си вид указанията пораждат сериозни практически затруднения, които възпрепятстват навременното и коректно изпълнение на законовите изисквания.