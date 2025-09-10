Подробно търсене

Информационни срещи във връзка с въвеждането на еврото ще се състоят в Добрич, Етрополе и Елена

Камелия Цветанова
Снимка: Милена Стойкова/БТА, архив
София,  
10.09.2025 06:30
 (БТА)

Информационни срещи, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България, ще се състоят в Добрич, Етрополе и Елена. В Добрич информационната среща ще започне в 09:00 ч. в сградата на Общината. Тази в Етрополе ще се състои в Народно читалище "Тодор Пеев", а в Елена - в сградата на Общината, като и двете са насрочени за 11:00 ч. 

Целта на кампанията е гражданите да получат ясна, подробна и достоверна информация за основните етапи и срокове от процеса по въвеждане на еврото. Мероприятието е съвместно между отговорните институции, част от които са Министерството на финансите, Българската народна банка, Министерството на икономиката и индустрията, Комисията за защита на потребителите, Националната агенция за приходите, Комисията за финансов надзор, Националният осигурителен институт и други.

Експертите на Комисията за защита на потребителите ще обясняват как да се превалутира правилно, какви са изискванията към търговците по Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ), какви са правата ни като потребители, как да подаваме сигнали при установени нарушения. Участниците ще могат да задават своите въпроси.  

Националната информационна кампания започна в Бургас. След това премина през Стара Загора, Пловдив и Търговище. 

БТА припомня, че от 1 януари 2026 г. България сменя лева с еврото, а от 8 август тази година цените трябва да са двойно обозначени, за което следи КЗП. 

/ВЙ/

Към 07:00 на 10.09.2025 Новините от днес

