Голяма част от търговските обекти във Варна са обявили цените на стоките в левове и в евро

Кореспондент на БТА във Варна Мила Едрева, Кореспондент на БТА във Варна Данаил Войков
БТА, Варна (13 август 2025) Във Варна голяма част от търговските обекти вече са обявили цените на стоките и услугите и в левове, и в евро, показа репортерска проверка на БТА. Изрядни са и заведенията за хранене и кафенетата. В двете валути са обявили цените си и молитвените храмове в града. Някои от вендинг машините във Варна все още са с цени само в левове.Снимка: кореспондент на БТА във Варна Данаил Войков (ПГ)
Във Варна голяма част от търговските обекти вече са обявили цените на стоките и услугите и в левове, и в евро, показа репортерска проверка на БТА.

Изрядни са и заведенията за хранене и кафенетата. В двете валути са обявили цените си и молитвените храмове в града.

Репортерската проверка показа, че ресторантите, предлагащи онлайн услуги, също са обявили цени в левове и в евро. В мобилните приложения за купуване на билети за градския транспорт и за платено паркиране в града цените също са двойно обозначени.

Изключения все още са някои от малките квартални магазини за хранителни стоки и за плодове и зеленчуци. Продавачи споделиха, че са в готовност да сменят етикетите, но не бързат, тъй като ще успеят да се вместят в двумесечния гратисен период, който е до 8 октомври.

Някои от вендинг машините в града все още са с цени само в левове.

Съгласно промените в Закона за въвеждане на еврото, обнародвани в "Държавен вестник", до 8 октомври е в сила гратисен период без санкции, за да се улесни адаптацията на бизнеса. След този срок търговците, които формират цените си недобросъвестно в периода на двойно обозначаване на цените в левове и евро, рискуват имуществени санкции в размер между 5000 лева и 1 млн. лева. 

