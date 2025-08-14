Повечето търговци в Хасково са обявили цените в лева и евро, сочи репортерска проверка

Търговците в Хасково на повечето места вече са обявили цените на стоките си в лева и евро, както предвиждат промените в Закона за въвеждане на еврото в Република България, обнародвани в броя на "Държавен вестник" на 8 август, показа проверка на БТА.

Големите вериги магазини, които имат обекти на територията на областния град са с двойно оказани цени още отпреди месец. Клиентите им вече се ориентират бързо за цените.

От началото на тази седмица вече и на повечето маси на кооперативния пазар в Хасково стоките са с етикети в лева и евро. В по-голямата част от обектите, включително и в магазини за подаръци и цветя, също има информация с превалутирани суми.

Според законовите промени има гратисен период до 8-и октомври т.г., в който търговците няма да бъдат глобявани за нередности, като целта е да им бъде дадена възможност да се адаптират. Според коментара за БТА на част от производителите, които излагат стоката си лично на пазара в Хасково, по-голямата част от клиентите все още се ориентират единствено по цената в лева и не се интересуват от евровата равностойност на продуктите. Производители от село Жълти бряг разказаха, че малцина и то от по-младите хора са се поинтересували до момента от цената в евро.

Според собствениците на магазинче за пакетирани стоки и санитарни препарати до пазара, все още остават неясноти сред дребните търговци как ще се процедира през месец януари догодина, през който ще е последната възможност да се плаща и в евро и в лева. "За да не става объркване тогава ще трябва да си осигуря две каси като търговец-една за левове и монети, а друга за евро и евроцентове, а като потребител ще трябва да нося съответно две портмонета", разсъждава собственичката на магазинчето. За да избегнат подобни ситуации през януари, със съпруга й дори обмислят да затворят обекта си през първия месец на годината.

Според прогнозата на семейството търговци, има голяма вероятност през януари догодина от пазара да изчезнат като потребители най-възрастните купувачи. "Всеки ще иска да изчисти наличните си левове, а плащането в две валути вероятно ще затрудни по-възрастните хора, затова очакваме, че мнозина от тях ще поверят пазаруването си през този месец на по-младите в семействата си", считат търговците.