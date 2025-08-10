Големите търговски обекти Ямбол вече обозначават цените си в левове и евро, а малките магазини се надяват да успеят в гратисния срок

Големите търговски вериги в Ямбол вече обозначават цените на стоките и услугите едновременно в левове и евро, показа репортерска проверка на БТА. В по-малките квартални магазини и на пазарите за плодове и зеленчуци изискването за двойно етикетиране се прилага частично, като на места цените все още са обявени само в левове.

В някои от големите хранителни вериги цената на първия ред е в лева, а отдолу в евро, в други – точно обратно. Някои клиенти споделят, че това ги обърква. "Слагам в пазарската количка, после вадя, че да няма изненади после на касата. Трябва да е единно изписването навсякъде с тези двойни етикети – или еврото отгоре, или лева", коментира пред БТА 71-годишен мъж.

Други смятат, че двойното етикетиране не е проблем. "Ами, тъкмо ще свикнем, нищо не ме обърква, просто слагам очилата и чета внимателно. Живяла съм в Германия, сега като и тук са обявени в евро цените, постоянно сравнявам с там. Е, по-скъпо е тук, далеч са ни заплатите от техните, ама ние българите сме свикнали да ни е трудно, то не е заради еврото", коментира 53-годишна жителка на Ямбол.

"Колкото и да бързаме, не можем да успеем за няколко дни. Много са стоките, в малките обекти нямаме техника за принтиране на етикети, често пишем цените на ръка, а това отнема време. До гратисния период 8 октомври, мисля че ще се справим. Касовият апарат вече е настроен за отчитане в двете валути", коментира собственичка на малък квартален магазин.

На пазарите за плодове и зеленчуци част от стоките не са с цени в евро, а при други те са написани на ръка. В повечето случаи търговците изчисляват стойността в евро при интерес от страна на клиентите, видя репортер на БТА.

Аптеките и дрогериите в Ямбол също са въвели двойно обозначаване на цените по етикетите и на касовите бележки. Това се наблюдава и в магазини за дрехи, обувки и техника, където двойните цени присъстват и в печатните брошури.

В заведенията и кафенетата практиките варират – някои менюта съдържат цени и в двете валути, а други само в левове. В отделни обекти персоналът устно информира за еквивалента в евро.

Съгласно промените в Закона за въвеждане на еврото, обнародвани в "Държавен вестник", до 8 октомври е в сила гратисен период без санкции, за да се улесни адаптацията на бизнеса. Парламентът, че търговците, които формират цените си недобросъвестно в периода на двойно обозначаване на цените в левове и евро, рискуват имуществени санкции в размер между 5000 лева и 1 млн. лева.