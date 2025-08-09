Подробно търсене

Цените в левове и евро объркват клиентите в Сливен

Кореспондент на БТА в Сливен Сабина Стефанова
БТА, Цените в левове и евро объркват клиентите в Сливен Снимка: Кореспондент на БТА в Сливен Сабина Стефанова
Сливен,  
09.08.2025 12:14
 (БТА)

От 8 август влезе в сила изискването цените на стоките и услугите в България да бъдат обявявани едновременно в левове и в евро. Репортерска проверка на БТА в Сливен показа, че в големите вериги хранителни магазини, магазините за дрехи и обувки, аптеките и дрогериите, търговските центрове и моловете, магазините за техника и домакински уреди, както и в ресторанти, кафенета и заведения за бързо хранене цените вече са изписани в двата вида валута. В по-малките търговски обекти процесът по смяна на етикетите е в ход.

Собственици и служители на търговски обекти изразяват недоволство от актуализирането на софтуера на касовите апарати и от допълнителната работа по смяната на етикетите. Те посочват, че в обекти с голям асортимент това е трудоемка задача, особено когато паралелно трябва да обслужват клиенти. Допълнително напрежение създава фактът, че след няколко месеца ще се наложи нова промяна на етикетите – този път с водеща валута евро, показва още репортерската проверка.

Част от клиентите също негодуват, като посочват, че различният начин на изписване може да ги заблуди за реалната цена на стоките. Например, в някои големи търговски вериги горната цена на етикета е в евро, а в други – в левове.

Има клиенти, които погрешно възприемат цената в евро като промоционална, ориентир трябва да е по-високата от двете стойности, тъй като тя показва реалната цена.

/СЛС/

