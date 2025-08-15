МИНА: ОАЕ изпращат два хеликоптера в помощ на пожарникарите в Черна гора

Обединените арабски емирства (ОАЕ) изпращат два хеликоптера „Блек Хоук“ (Black Hawk) в помощ на спасителните служби на Черна гора при гасенето на пожари, предаде за БТА черногорската агенция МИНА. Помощта беше договорена по време на разговор между премиера Милойко Спаич и вицепремиера на ОАЕ Абдула бин Зайед Ал Нахаян.

Според прессъобщение от канцеларията на черногорския премиер Спаич е разговарял по телефона с Ал Нахян относно възможността за оказване на подкрепа за предотвратяване на по-нататъшното разпространение на пожарите и възстановяване на засегнатите райони.

„Ал Нахян изрази твърда солидарност с народа на Черна гора и потвърди готовността на ОАЕ да предостави помощ и необходимите ресурси за смекчаване на последиците от пожара“, се казва в прессъобщението.

Спаич благодари на ОАЕ за приятелския жест и посочи важността на международното сътрудничество за преодоляване на настоящата ситуация, отбелязва МИНА.

