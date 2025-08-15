МВнР препоръчва на българските граждани да избягват преминаване през участъци с голямо струпване на хора при пътуване в Сърбия

Министерството на външните работи (МВнР) препоръчва на българските граждани, при предстоящо пътуване и престой в Република Сърбия, да избягват преминаване през участъци с голямо струпване на хора, да следят за евентуални указания на местните власти, включително правоохранителните органи и стриктно да се придържат към тях.

Поради текущите протести на територията на Република Сърбия, зачестяват сблъсъците между протестиращи групи и полицейски органи на множество места в цялата страна, сред които Белград, Нови Сад, Ниш, Валево, Чачак и други, посочват от МВнР.

От министерството препоръчват при необходимост от съдействие, незабавно да бъде установен контакт с българските дипломатически и консулски представителства в страната.

Посолството на Република България в Белград на телефонен номер +381 11 3247675 и дежурни телефонни номера в извънработно време + 381 11 3613980; + 381 11 36 13990, както и на имейл адреси: belgrade@mfa.bg и Embassy.Belgrade@mfa.bg;

Генерално консулство на Република България в Ниш, Република Сърбия на телефонен номер +381 18 516 800 и дежурни телефони в извънработно време +381 668 408 066; +381 66 840 80 62, както и на имейл адрес: Nish@mfa.bg.

Снощи се проведоха антиправителствени протести в няколко сръбски града, като в Нови Сад офисът на управляващата сръбска прогресивна партия (СПП) бе разбит. Арестувани са общо 144 души след сблъсъци между полиция и протестиращи, каза днес сръбският вътрешен министър Ивица Дачич. Ранени са 75 полицаи. Вълната на недоволство обхвана цялата страна след като в Нови Сад миналата година при инцидент на жп гарата загинаха 16 души.