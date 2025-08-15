Тържественото отбелязване на празника Успение на Света Богородица - покровителка на Троянския манастир, завърши с концерт на хор "Ваня Монева".

Организатор и домакин на проявата, с която официално беше открит и Традиционният панаир на занаятите, е Националното изложение на художествените занаяти и изкуствата в Орешак. По думите на управителя на културната институция Доротея Гюрджийска – Иванова концертът тази вечер е продължение на една хубава традиция за тържествен завършек на празника с подходящи за случая изпълнители.

Началото беше поставено миналата година с концерт на хора за църковна музика "Йоан Кукузел Ангелогласни", припомня БТА.

"Песните са с хубав темпо ритъм – има и по-умерени, и по-бързи", каза за БТА диригентът на хора Ваня Монева. Енергията е по-различна, когато концертите на хора съвпадат със знакови празници като днешния, посочи тя. По думите ѝ иконата на "Св. Богородица Троеручица" е много силно нещо, което привлича и хората, защото не навсякъде човек може да се докосне до тази сила, помощ и енергия, които дава тя и е хубаво всеки българин да посети това свято място.

"А ние с нашите песни ще доближим зрителите до кода на българина, който се състои в българския фолклор“, допълни Монева.

Концертът започна с изпълнение на "Богородице Дево, радуйся" като поздрав към всички, събрали се за храмовия празник на манастира. На сцената, построена на откритите площи в изложението, прозвучаха 16 песни, от различни области на България, сред които емблематичната "Излел е Дельо хайдутин", "Вечеряй, Радо" и др.

Хор "Ваня Монева" е сред най-популярните български хорове с диригент Ваня Монева. Стиловете, в които творят, включват обработен фолклор, църковна музика, съвременни джаз и поп проекти, кантатно-ораториална музика, филмови и театрални продукции и др., се посочва във визитката на формацията. Хорът развива богата концертна дейност на няколко континента и е носител на редица престижни награди.

Концертната дейност на Ваня Монева и ръководените от нея хористки включва концертни турнета в Европа, Южна Америка, Азия, както и участия в големи български фестивали като "Мартенски музикални дни", "Варненско лято", "Аполония", Салон на изкуствата и др.

През 2016 г. хор "Ваня Монева" записва версия на японския химн, представен по време на церемонията по закриване на Олимпиадата в Рио де Жанейро, Бразилия, при приемането на Олимпийския огън от домакините през 2020 – Токио, Япония. Хорът участва в трибюти за Пина Бауш в Токио и Париж. Изпълнения на хор "Ваня Монева" звучат в саундтраците на холивудски продукции като "Соло: история от Междузвездни войни", сериалът "Тъмните му материи", Nothing is Lost (You Give Me Strength) на The Weeknd - песен от филма "Аватар 2" и др.