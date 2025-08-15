Вайо Валекано победи Жирона в първия двубой от сезона в Испания

Райо Валекано победи с 3:1 като гост Жирона в първи мач от новия сезон в Примера дивисион. Столичани се разписаха на три пъти преди почивката, докато каталунците останаха в намален състав след червен картон на Пауло Гацанига.

Хорхе де Фрутос откри резултата след 18 минути игра, а само две минути по-късно нападателят на Райо асистира за попадението на Алваро Гарсия.

В 43-ата минута Гацанига направи груба греша и загуби топката срещу Де Фрутос, извършвайки нарушение срещу съперника. Стражът на Жирона получи червен картон, а Иси Паласон се разписа при отсъдената дузпа.

Домакините върнаха един гол чрез Жоел Рока в 58-ата минута на двубоя.

По-късно тази вечер Виляреал приема Овиедо в друга среща от испанското първенство, а в събота шампионът Барселона гостува на Майорка.

Мачове от първия кръг в испанския шампионат по футбол: Жирона - Райо Валекано 1:3 събота: Виляреал - Овиедо събота: Майорка - Барселона Алавес - Леванте Валенсия - Реал Сосиедад неделя: Селта Виго - Хетафе Атлетик Билбао - Севиля Еспаньол - Атлетико Мадрид понеделник: Елче - Бетис вторник: Реал Мадрид - Осасуна