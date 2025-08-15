Септември София си осигури трансфер на англичанина Себастиян Уейд

site.btaСептември София си осигури трансфер на англичанина Себастиян Уейд
Септември привлече централния защитник Себастиян Уейд, съобщават от клуба в петък. Той е на 22 години и е висок 190 сантиметра и пристига при столичани с трансфер от Майорка.
В кариерата си е играл още за Виляреал, Рода Керкраде, Торино и преминава в Ал-Ахли Шабаб (Обединени Арабски Емирства) през 2023 година. В началото на 2024 година отново се завръща в Майорка.
За испанския тим англичанинът, който е роден в Палма де Майорка, има 34 мача, където е отбелязал 2 гола.
В понеделник Септември ще играе срещу новака в елита Добруджа в мач от петия кръг от Първа лига.
/ХБ/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина