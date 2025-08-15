Подробно търсене

ЦСКА 1948 се наложи срещу Монтана

Боян Денчев
Снимка: Милена Стойкова/БТА
Бистрица,  
15.08.2025 20:57
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, срещи от петия кръг в Първа лига:

ЦСКА 1948 – Монтана - 2:1 (1:0)
голмайстори: 1:0 Георги Русев 30, 2:0 Мамаду Диало 55, 2:1 Борис Димитров 73

от 21:15 ч.
Локомотив Пловдив – Славия

събота:
Спартак Варна – Черно море
Берое – Ботев Пловдив

неделя:
Лудогорец – Локомотив София
Ботев Враца – Левски - отложен

понеделник:
Септември – Добруджа 
Арда Кърджали – ЦСКА - отложен

временно класиране:
 1. Лудогорец           4   4  0  0 11:1 12 точки
 2. Левски              4   4  0  0 11:2 12
 3. ЦСКА 1948           5   3  1  1  7:5 10
 4. Черно море          4   2  2  0  7:2  8
 5. Локомотив София     4   2  2  0  6:2  8
 6. Локомотив Пловдив   4   2  2  0  3:1  8
 7. Добруджа            4   2  0  2  5:5  6 
 8. Арда Кърджали       4   1  2  1  6:2  5
 9. Берое               4   1  2  1  4:7  5
10. Спартак Варна       4   0  3  1  3:4  3
11. Ботев Враца         4   0  3  1  3:4  3
12. ЦСКА                4   0  3  1  2:3  3
13. Монтана             5   0  2  3  2:11  2
14. Славия              4   0  1  3  3:9  1
15. Ботев Пловдив       4   0  1  3  2:9  1
16. Септември София     4   0  0  4  4:12 0

/БД/

