ЦСКА 1948 се наложи срещу Монтана
Първенство на България по футбол, срещи от петия кръг в Първа лига: ЦСКА 1948 – Монтана - 2:1 (1:0) голмайстори: 1:0 Георги Русев 30, 2:0 Мамаду Диало 55, 2:1 Борис Димитров 73 от 21:15 ч. Локомотив Пловдив – Славия събота: Спартак Варна – Черно море Берое – Ботев Пловдив неделя: Лудогорец – Локомотив София Ботев Враца – Левски - отложен понеделник: Септември – Добруджа Арда Кърджали – ЦСКА - отложен временно класиране: 1. Лудогорец 4 4 0 0 11:1 12 точки 2. Левски 4 4 0 0 11:2 12 3. ЦСКА 1948 5 3 1 1 7:5 10 4. Черно море 4 2 2 0 7:2 8 5. Локомотив София 4 2 2 0 6:2 8 6. Локомотив Пловдив 4 2 2 0 3:1 8 7. Добруджа 4 2 0 2 5:5 6 8. Арда Кърджали 4 1 2 1 6:2 5 9. Берое 4 1 2 1 4:7 5 10. Спартак Варна 4 0 3 1 3:4 3 11. Ботев Враца 4 0 3 1 3:4 3 12. ЦСКА 4 0 3 1 2:3 3 13. Монтана 5 0 2 3 2:11 2 14. Славия 4 0 1 3 3:9 1 15. Ботев Пловдив 4 0 1 3 2:9 1 16. Септември София 4 0 0 4 4:12 0
/БД/
