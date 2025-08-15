Левски пуска утре в продажба билетите за домакинството срещу АЗ Алкмаар

Левски пуска утре в продажба билетите за предстоящата първа среща с АЗ Алкмар от плейофния кръг на Лига на конференциите.

Следващата седмица двата отбора ще мерят сила на Националния стадион “Васил Левски. Двубоят е предвиден за 21 август (четвъртак) и ще стартира в 21:00 часа.

„Левскари,

От утре, 16 август, в предварителна продажба ще бъдат пуснати билетите за първия мач от плейофа на UEFA Conference League 2025/26 – срещу „АЗ Алкмаар“ (Нидерландия). Двубоят е на 21 август, четвъртък, от 21:00 часа на Национален стадион „Васил Левски“.

От 16 до 18 август, понеделник включително, билети ще се продават ЕДИНСТВЕНО на притежателите на АБОНАМЕНТНИ КАРТИ за сезон 2025/26 и притежателите на ЗЛАТНИ И ПЛАТИНЕНИ ЧЛЕНСКИ КАРТИ за 2025 година. Пропуските ще са налични на касата пред Сектор А на стадион „Георги Аспарухов” от 10:00 до 19:14 часа.

Срещу представяне на една абонаментна карта може да се закупи един билет за съответния сектор, блок, ред и място на Национален стадион „Васил Левски“ изписани на картата.

Притежателите на абонаментни карти, чиито места са в Сектор А на Национален стадион „Васил Левски“, по желание могат да ги заменят с такива в Сектор В на Националния стадион.

Притежателите на ЗЛАТНИ ЧЛЕНСКИ КАРТИ ще могат да закупят билети за Сектор В или Сектор Б на национален стадион „Васил Левски“.

На 19 август, вторник, в 𝟏𝟎:𝟎𝟎 часа останалото количество билети ще бъде пуснато в свободна продажба онлайн в мрежата на Eventim и на касата пред Сектор А на стадион „Георги Аспарухов“. Максималното количество, което може да бъде закупено е 4 билета на човек.

Информация за цените може да намерите тук: https://bit.ly/4mfLv93“, написаха от Левски на своя официален сайт.