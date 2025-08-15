Жители на Брезник излязоха на протест във връзка с обявеното бедствено положение в града и влошено качество на водата

За втори път жители на Брезник излязоха на мирен протест във връзка с обявеното частично бедствено положение в града и влошеното качество на водата от язовир "Красава" по показател манган. Хората се събраха пред сградата на читалището, за да изразят несъгласието си с предприетите до момента мерки от страна на институциите за справяне с кризата. Гражданите настояха за спешни действия, така че да се гарантира достъпът им до чиста питейна вода.

Организаторът на демонстрацията Стела Панова коментира, че целта на протестиращите не е политическа и посочи, че също е потърпевша от проблема с качеството на водата заради завишените стойности на манган. "Нямам вода, а тогава когато тя идва не мога да я ползвам", обясни гражданката.

Сред присъстващите на протеста бе и общопрактикуващият лекар от Брезник Валери Величков. Той припомни, че в България множество населени места имат проблеми с безводието, но само община Брезник пие токсична вода. По думите му манганът причинява тежки натрупвания и увреждане на мозъчните структури. Лекарят предложи да бъде отправно предложение към органите на местната власт за закупуване на пречиствателна система, която да гарантира качеството на водата.

Протестът подкрепиха още жители на други села в Брезнишко, които са засегнати от водния режим.

Бистра Борисова от село Слаковци определи положението с водата в селото, в което живее, като бедствено. "Ние бедстваме, а водопроводът ни е най-старият, откакто имаме такъв. Това са едни етернитови тръби, които постоянно аварират. Има знайни аварии, които се поправят и такива, където водата просто изтича. Имахме една дълга седмица без никаква вода", обясни тя.

Жената каза още, че към селото е изграден нов водопровод, който е трябвало да подсигури допълнителни количества вода, но такива не са осигурени. По думите й в някои къщи от селото вода има, но в други не идва с месеци. Борисова смята, че проблемът вече не е на Общината, а е държавен, защото хората бедстват.

Гергана Пожарска от село Видрица също коментира, че в населеното място няма вода. "Отправяли сме многократно проблема към ВиК, правили сме жалби, но така или иначе в селата около Брезник ситуацията е много тежка и там не се обръща внимание", каза тя.

Тя заяви, че е дошла на днешния протест и като изразяваща несъгласието си с оповестената от Община Брезник информация, че са установени случаи на неправомерно използване на питейна вода от цистерни, доставени във връзка с бедственото положение в града.

"Режимът в града не започна през лятото, както в другите населени места, които сега също страдат, а през есента на миналата година. Той става все по-тежък и тежък, а водата изобщо не става за пиене. В този момент надеждата е в градската управа - нещо да се промени. Но вместо това да се случи, тя излезе с обвинение спрямо хората, че разхищават водата и те са причината да няма такава във водоноските", посочи Пожарска.

Протестиращите се обединиха около намерението си да организират пътни блокади, ако проблемът не се вземе под внимание.