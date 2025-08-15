Играем само по едно полувреме, ядосва се треньорът на ЦСКА 1948 Христо Желев

Отзиви след мача от петия кръг в Първа лига между ЦСКА 1948 и Монтана - 2:1:

Христо Желев (треньор на ЦСКА 1948):

"От резултата сме доволни, но за пореден път играем само едно силно полувреме-само първото. Дано от следващия кръг имаме ново лице играем силно 90 минути. Постоянно имаме нови хора в състава. Отмениха ни гол с ВАР, но най-важно е, че взехме три точки.

Мотивацията ще бъде на друго ниво в следващите мачове. Гоним максимума във всеки един двубой."