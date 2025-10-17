Ирбис-Скейт стартира с убедителна победа в Държавното първенство по хокей на лед за мъже

site.btaИрбис-Скейт стартира с убедителна победа в Държавното първенство по хокей на лед за мъже
Отборът на Ирбис-Скейт надделя с категоричното 13:1 над Славия в първия мач от новия сезон в Държавното първенство по хокей на лед за мъже в Зимния дворец в София.
Силен мач за осемкратните национални шампиони направи новото попълнение Емил Залеев, който се отличи с четири гола и две асистенции. Хеттрик добави Станислав Мухачов, а с гол и три асистенции допринесе Мирослав Василев.
Вратарят Теодор Асенов направи 28 спасявания.
В другата среща от първата седмица на кампанията ЦСКА играе срещу Септември, а петият участник в елита и защитаващ титлата си НСА почива.
/ДВ/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина