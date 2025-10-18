Работниците в Япония са по-слабо мотивирани от тези в САЩ да усвояват нови умения, сочи проучване на платформата "Индийд"

Японските работници показват значително по-ниска мотивация за придобиване на нови умения в сравнение с техните американски колеги, сочи проучване на глобалната платформа за търсене на работа "Индийд" (Indeed), предаде Киодо.

Според анкетата, проведена от японското подразделение на "Индийд" сред 3096 служители на възраст между 20 и 59 години в Япония и САЩ, 29,3 на сто от японците не проявяват интерес към развиване на нови умения. За сравнение, едва 3,7 на сто от американските участници в проучването са споделили същото мнение.

Изследването е осъществено през април и май, на фона на ускореното навлизане на технологии като генеративния изкуствен интелект.

Според Проф. Хидео Оуан от Факултета по политически науки и икономика на университета "Васеда", който е ръководил проучването "ако тази тенденция се запази, Япония ще загуби глобалната си конкурентоспособност".

Друга констатация от изследването е, че 45,6 на сто от японските респонденти казват, че работодателите им не предлагат подкрепа за усвояване на нови умения, докато в САЩ 42,1 на сто от работниците съобщават, че имат възможност да обсъдят своето обучение и развитие с работодателя си.

Проучването подчертава, че в САЩ компаниите често инициират процесите на преквалификация, докато в Япония отговорността пада основно върху самите служители.

Сред най-желаните умения в САЩ анкетираните посочват технологична грамотност, изкуствен интелект и анализ на големи данни. В Япония, напротив, предпочитани са устойчивостта, гъвкавостта и адаптивността.

Изследването е проведено с референция към системата за класификация на уменията от доклада "Работните места на бъдещето" (Jobs of Tomorrow) на Световния икономически форум.