Цената на диабета в Нидерландия: диабет тип 2 струва на нидерландската икономика над 1 милиард евро годишно, според проучване

Диабетът тип 2 струва на нидерландската икономика над 1 милиард евро годишно. Това сочи проучване на изследователската агенция "СЕО Економис Ондерзук" (SEO Economisch Onderzoek), цитирано от телевизия Ен О Ес. Свързана с Университета в Амстердам, Агенцията провежда независими приложни икономически изследвания, поръчани от правителството и бизнеса.

Според изследователите заболяването води до това, че хората работят по-малко, за по-ниска заплата или изобщо не могат да работят, което струва много средства на обществото.

По-малко работа

При диабет тип 2 тялото не реагира добре на инсулина. Според нидерландския Фонд за диабета около 1,1 милиона души в Нидерландия страдат от това заболяване. Това е най-разпространената форма на заболяването: при диабет тип 1 тялото изобщо не произвежда инсулин и заболяването често се проявява в ранна възраст. Диабет тип 2 обикновено се проявява в по-късна възраст и често е свързан с начина на живот.

Заболяването може да доведе до умора или загуба на концентрация, или до усложнения като увреждане на сърцето, бъбреците и очите. При около половин милион души във възрастовата група от 18 до 67 години нивото на кръвната захар е толкова високо, че те приемат лекарства за това. А това оказва влияние и върху работните им резултати.

Когато хората освен лекарства приемат и инсулин, ефектът върху работата и заплатата е още по-голям, заключават изследователите. Шансът за работа за тази група намалява с 4,8 процентни пункта.

Мерки

„Сравнихме хората, които заболяват от диабет, с техните братя и сестри. Проучихме също така шансовете за работа, колко печелят хората, колко работят, и проследихме това във времето“, обяснява главният изследовател Ваутер Вермойлен за проучването.

„И при това видяхме, че хората, които заболяват от диабет, по-рядко имат работа, както и че шансът им за работа намалява. Те по-често се оказват на социални помощи, а хората, които продължават да работят, работят по-малко и заплатата им намалява. Така че те произвеждат по-малко, приносът им към икономиката намалява и ние изчислихме, че тези разходи възлизат на над 1 милиард евро годишно. И това са само разходите на пазара на труда“, обясни Вермойлен.

Изследователите препоръчват няколко мерки за намаляване на икономическите щети от диабет тип 2. Според тях парите, инвестирани в превенция, се възвръщат бързо, ако се сравнят с разходите, които иначе биха били направени на пазара на труда.

Става въпрос за мерки, които вече са „доказали ефективността си“ в чужбина, според изследователите. Те предлагат по-висок данък върху безалкохолните напитки с повече захар (подобен данък върху безалкохолните напитки вече е въведен в Обединеното кралство), по-ранно възстановяване на разходите за лекарства за отслабване за хора с наднормено тегло и стартиране на проучване за по-ранно откриване на диабет тип 2.

Проучването е проведено по поръчка на Амстердамския изследователски център за здравна икономика, платформа за проучвания в областта на здравеопазването, в която сътрудничат Амстердамският медицински университет и Университетът в Амстердам.