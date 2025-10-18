Да се стремим към промяна на нашия духовен живот по примера на св. Йоан Рилски, призова в Търговище митрополит Йоан

Да се стремим към промяна на нашия духовен живот по примера на св. Йоан Рилски, призова в Търговище Варненският и Великопреславски митрополит Йоан. Той възглави празнична вечерня в централния храм на града, носещ името на всебългарския небесен покровител - преподобни Йоан Рилски Чудотворец, чиято памет се чества на 19 октомври. Службата Негово Високопреосвещенство изпълни в съслужение със свещениците от Търговищка духовна околия Славчо Проданов – архиерейски наместник, Бисер Христов, Анатоли Тодоров и Димитър Байков, както и други отци от епархията.

Животът на свети Йоан Рилски Чудотворец е образец за по-нататъшните му сподвижници, които следват неговия подвиг. Той превръща своите душа и сърце в олтар и там служи на Бога, отбеляза в проповедта си пред дошлите в храма митрополит Йоан. Той припомни, че светецът живее аскетично – в една колиба, изградена от клони, друг път в тъмна и студена пещера или във висока скала, или в издълбано в дървото убежище. „Така той е избирал своето място на живеене и на подвиг. Защото, когато обичаш Христос, тази благодат, която получаваш от Него, топли и съгрява човешкото сърце. Затова и когато ние почитаме св. Йоан, трябва да се запитаме дали сме достойни негови чеда, подчерта владиката.

Дядо Йоан обърна внимание, че в съвремието си ние използваме лоша словесност, не ценим словото и много пъти сме във война чрез думите. „За огромно съжаление, нашата съвременност е изпъстрена с военни действия. Но войната започва между думите и словата. Думите на агресивност, на голяма омраза, ожесточение и нетърпимост към ближния, същевременно подплатени с гордост, егоизъм и себелюбие, на които човек шета. И дори когато сме в християнския род, но не променяйки себе си, човек привиква към определени навици, не се покайва, не се стреми към добродетелност и по този начин се отдалечава от подвига на светиите“, каза той.

В тази връзка митрополит Йоан бе категоричен, че безспорно трябва да се стремим към промяна на нашия духовен живот. „Христос от нас иска да бъдем добри човеци, да бъдем търпеливи, да спазваме Божиите заповеди, да прегърнем Неговия път, да приемем, че Той е нашата истина, че ние чрез Него придобиваме нашето живеене в света“, припомни пред миряните владиката.

Той изтъкна, че св. Йоан е ярко изявление в проповедническия подвиг в живота на светата църква, помагайки на много човеци, отправили искрена молитва пред неговия образ.

Митрополитът благослови присъстващите, сред които и областният управител Йоан Пеев, кметът на Търговище Дарин Димитров и секретарят на Общината Христалина Халачева. „Бог да пази града от беди и злощастия, да дава добри срещи и добро устроение на човеците, добро общуване, състрадателност, човечност, благотворителност“, бяха пожеланията му към жителите на Търговище.

Дядо Йоан отправи добри пожелания и по повод храмовия празник на църквата и призова все повече хора и по-често да намират своя пристав в Божия дом.

От своя страна архиерейският наместник на Търговищка духовна околия ставрофорен иконом Славчо Проданов пожела на владиката здраве, а светецът с неговото име да го води в дни на трудности, радости и изпитания.