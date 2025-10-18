Подробно търсене

Учени създадоха сензор за откриване на вредни летливи органични съединения

Елена Христова
Опасният формалдехид се открива в дима от горските пожари. Снимка: АП/Eraldo Peres
Вашингтон,  
18.10.2025 22:00
 (БТА)

Учени от Националния университет на Тайван са разработили сензор на базата на хидрогел, който може да открива вредни летливи органични съединения (ЛОС) и по-специално формалдехид, пише Физ.орг.

Откриването на ЛОС е важно за защитата както на околната среда, така и на човешкото здраве. 

Авторите на настоящото изследване са създали нов тип светещ (луминесцентен) сензор, който може да открива летливи органични съединения с висока чувствителност. 

Тези специални хидрогелове са изработени от гъвкава мрежа от материали, съчетаваща модифициран желатин и съединение на базата на захари. Към мрежата се добавят модифицирани частици лапонит, които съдържат европий за постигане на луминесцентност и висока чувствителност. 

Хидрогеловете светят по различен начин, когато са изложени на специфични ЛОС, създавайки уникални светлинни модели, които разкриват кои съединения са налични. Разработката в частност е показала изключителна способност да открива формалдехид - канцерогенен и токсичен замърсител на въздуха, който присъства в дима от горските пожари, изгорелите газове на автомобилите и тютюневия дим. 

В допълнение към сензорните си характеристики, хидрогеловете могат да се самовъзстановяват след увреждане и могат да бъдат инжектирани в различни форми или среди, което ги прави изключително адаптивни.

Като цяло тази новаторска система от светещи хидрогелове предлага ефективна и гъвкава платформа за откриване на формалдехид и други вредни ЛОС.

"Инжектируемият и самовъзстановяващ се хидрогел отваря нови възможности за по-безопасно и дългосрочно наблюдение на околната среда", казва професор И Чеун Йе от изследователския екип.

