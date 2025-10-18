Учени създадоха сензор за откриване на вредни летливи органични съединения

Учени от Националния университет на Тайван са разработили сензор на базата на хидрогел, който може да открива вредни летливи органични съединения (ЛОС) и по-специално формалдехид, пише Физ.орг.

Откриването на ЛОС е важно за защитата както на околната среда, така и на човешкото здраве.

Авторите на настоящото изследване са създали нов тип светещ (луминесцентен) сензор, който може да открива летливи органични съединения с висока чувствителност.

Тези специални хидрогелове са изработени от гъвкава мрежа от материали, съчетаваща модифициран желатин и съединение на базата на захари. Към мрежата се добавят модифицирани частици лапонит, които съдържат европий за постигане на луминесцентност и висока чувствителност.

Хидрогеловете светят по различен начин, когато са изложени на специфични ЛОС, създавайки уникални светлинни модели, които разкриват кои съединения са налични. Разработката в частност е показала изключителна способност да открива формалдехид - канцерогенен и токсичен замърсител на въздуха, който присъства в дима от горските пожари, изгорелите газове на автомобилите и тютюневия дим.

В допълнение към сензорните си характеристики, хидрогеловете могат да се самовъзстановяват след увреждане и могат да бъдат инжектирани в различни форми или среди, което ги прави изключително адаптивни.

Като цяло тази новаторска система от светещи хидрогелове предлага ефективна и гъвкава платформа за откриване на формалдехид и други вредни ЛОС.

"Инжектируемият и самовъзстановяващ се хидрогел отваря нови възможности за по-безопасно и дългосрочно наблюдение на околната среда", казва професор И Чеун Йе от изследователския екип.