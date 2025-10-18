Подробно търсене

Христо Бонински
Кале Рованперя излезе начело в Рали Централна Европа, Себастиен Ожие отпадна от състезанието
Бад Гризбах,  
18.10.2025 21:47
 (БТА)

Лидерът в класирането на световния рали шампионат Себастиен Ожие (Франция, Тойота) отпадна от Рали Централна Европа в събота след инцидент и най-вероятно ще бъде изпреварен от съотборника си Кале Рованперя (Финландия) и Елфин Еванс (Великобритания), които са съответно първи и трети преди последния ден на състезанието утре.

Рованперя поведе в състезанието с общо време 1:56.147 часа, като естонецът От Тенак с Хюндай е 36,3 секунди зад него, а трети е Елфин Еванс, който е на 44,7 секунди зад временния лидер.

На четвърто място засега е японецът Такамото Кацута (Тойота), а пети е французинът Адриен Фурмо с Хюндай.

"За съжаление спукахме гума", коментира Ожие, който се бореше с Рованперя за първото място преди инцидента. "Ударът бе силен, като колата не спря, а се завъртя около дърво", разказа той пред АФП. Целта пред Себастиен Ожие е да спечели девета световна титла, което ще го изравни с рекордьора Себастиен Льоб.

В генералното класиране Кале Рованперя е с 21 точки зад Ожие, но ако спечели победата утре и спечели 25, ще го изпревари. Същото ще направи и Елфин Еванс, който изостава само с две точки зад Себастиен Ожие.

Има още два кръга до края на сезона - в Япония (6-9 ноември) и в Саудитска Арабия (26-29 ноември). 

 

/ХБ/

16.10.2025 20:36

Френският пилот Себастиен Ожие поведе след първия ден на Рали Централна Европа

Осемкратният световен шампион Себастиен Ожие (Франция, Тойота) е лидер след първия ден на Рали Централна Европа, което се провежда в Германия, Австрия и Чехия. Ожие бе най-бърз в пролога на състезанието и за малко да повтори постижението си и във

