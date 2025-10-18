Янис Карабельов донесе победата на Партизан над Бачка Топола в сръбската Супер лига

Българският халф Янис Карабельов вкара единственото попадение за Партизан при победата с 1:0 при гостуването на Бацка Топола в 12-ия кръг на сръбската Супер лига. Юношата на Славия бе точен в 42-рата минута след асистенция на Милан Вукотич.

Това е втори гол през сезона за Карабельов, който се разписа за "гробарите" и при равенството 2:2 в гостуването на Раднички Ниш.

С успеха тимът на Партизан излезе на първо място в класирането с 28 точки, като има една повече от шампиона Цървена звезда, който обаче е с два мача по-малко.