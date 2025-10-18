Културният обмен между България и Япония ме прави щастлива, каза за БТА Мивако Ноте, майстор на калиграфия

Възможността за културен обмен между България и Япония ме прави щастлива. Идват много хора, научават нови неща, преживяват нови емоции – така е най-добре. Най-много обичам България, каза за БТА Мивако Ноте по повод изложбата на икебана „Полъх от Япония“. Мивако Ноте е майстор на калиграфия, който живее в страната вече повече от десет години.

В третия ден на изложбата на икебана „Полъх от Япония“ в „Триъгълната кула на Сердика“ към Регионалния исторически музей - София бяха представени хайку рецитал с музикални импресии и демонстрация на японска калиграфия шодо.

Българският хайку съюз, който тази година отбелязва 25-ата си годишнина, беше гост на Сдружение за икебана „Сога“.

„Ние се опитваме с всяка една наша изява да каним повече публика и да събираме различни проявления на хайку под един покрив. Разширяваме взаимно културните си простори, защото успяваме по един елегантен начин да направим мост между икебаната и хайку поезията“, каза за БТА Диляна Георгиева, председателка на Българския хайку съюз.

Тя представи на посетителите фрагменти от арията на Чо-Чо-Сан от операта „Мадам Бътерфлай“ на Джакомо Пучини, произведение на Сергей Рахманинов и популярната японска песен „Сакура, сакура“. Членове на съюза четоха хайку поезия на зимна тематика, създадена от български автори.

Демонстрация на калиграфия направи майсторът Мивако Ноте, която изписваше имената и пожелания за желаещите с калиграфско писмо.

Както БТА писа, Българският хайку съюз участва и в изложбите „Киго – образи и думи от природата“ в Стара Загора и „Заедно“ във Варна.

Изложбата „Полъх от Япония“ е част от 36-ите Дни на японската култура в България. Организатори на събитието са Сдружение за икебана „Сога“ и Сдружение за популяризиране на японската култура „Урасенке“, със съдействието на Посолството на Япония в България.