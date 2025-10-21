Дни на японската култура се провеждат във Враца

Представяне на японските кимона и тяхната символика, презентация на икебана и чаена церемония бяха включени в първата вечер от Дните на японската култура, които бяха открити снощи във Враца. Организатори са "Арт уърд център", Школа за икебана "Сога", Сдружение за популяризиране на японската култура „Урансеке“ и Община Враца, с подкрепата на Посолството на Япония.

Събитието във Враца е част от програмата на 36-ите Дни на японската култура в България.

„Смятам, че събитията за японската култура трябва да се провеждат не само в София, а и извън нея. Много съм щастлив от факта, че за първи път мероприятие от Дните на японската култура се провежда във Враца“, обяви в приветствието си първият секретар на посолството на Япония в България Мачида Хадеаки. Благодарност за включването на града изказа заместник-кметът Александър Владимиров.

За кимоното, който е един от символите на японската култура, разказа председателят на Сдружението „Урасенке“ Криси Прахова. По думите ѝ то има много важно значение в японската култура още от древни времена. „Обличането на кимоно е доста сложно, трябва да се спазват около 100 правила. Затова има и сертифицирани преподаватели за обличане на кимона“, обясни тя. По думите на Прахова какво кимоно ще се облече зависи и от сезоните, а в Япония те са 72.

„Сезонността идва от Китай още през осми век и се влияе от земеделското развитие, по-късно, през 17-и век, сезоните придобиват по философско значение. За тях има определени цветове, аромати, храна“, разказа Криси Прахова, посочвайки някои от сезоните. „На 18 февруари, например, започва сезонът на първите дъждове, следва сезонът на размекването на земята, което свързано и с идването на пролетта. Има сезони, наречени „Пролетна мъгла“ и „Насекомите започват да растат“. Интересен е сезонът от 25 март, когато започва да цъфти сакурата (японската вишна)“, отбелязва тя.

Кимоната се шият ръчно, има точно 445 цвята, в които могат да се правят и всички се захлупват отпред, от ляво надясно. Булките носят първоначално бяло кимоно, но след ритуала в храма, при който си разменят с младоженеца чашки със саке, обличат ярко. Извезват се различни символи за щастие като жерав, бор, котка или прилеп. Кимоната за младите момичета и омъжените жени се различават по ръкавите. Тези на момичета са дълги по 1,40 м, и с тях девойките приличат на пеперуди, разказа още Криси Прахова.

Тя показа и чаена церемония, за която се ползва зелен чай на прах - матча, от храсти на поне 35 години. Самата церемонията е дълбоко духовно изкуство, съчетаващо различни аспекти на традиционната японска култура, естетика и философия, разказа още директорът на сдружение „Урансеке“.

Дните на японската култура във Враца продължават и тази вечер, когато посетителите ще се запознаят с традиционното за азиатската страна изкуство икебана, а утре вечер ще научат любопитни неща за калиграфията.