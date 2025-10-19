Подробно търсене

Тридневен юбилеен семинар по айкидо с гост-инструктор Курибаяши Таканори сенсей се проведе в София

Асен Георгиев, БТА
Тридневен юбилеен семинар по айкидо с гост-инструктор Курибаяши Таканори сенсей се проведе в София
Тридневен юбилеен семинар по айкидо с гост-инструктор Курибаяши Таканори сенсей се проведе в София
Юбилеен семинар по айкидо в СК "Диана", 17.10.2025 г. Вдясно на снимката - Пламен Юруков, председател на Българската айкидо федерация. Снимка: Асен Георгиев, БТА
София,  
19.10.2025 16:52
 (БТА)

В спортен комплекс "Дианабад" в София между 17 и 19 октомври се проведе тридневен юбилеен семинар по айкидо с участието на Таканори Курибаяши сенсей (7-и дан) и множество клубове от цялата страна.

Събитието е част от Дните на японската култура и отбелязва 35 години от създаването на Българската айкидо федерация, както и 40 години от съществуването на организирано айкидо в България. 

Курибаяши сенсей е роден 1963 г. Започва да се занимава с Айкидо на 18 години, в наши дни е носител на черен пояс 7-и дан (степен). Провежда семинари в нашата страна от над 20 години.

Вчера следобед се проведе и демонстрация с участието на клубове от цялата страна. На нея ясно проличаха разликите в подхода в различните зали - някои наблегнаха повече на демонстрация на атлетизъм и дисциплина, други - на традиционна техника или работа срещу множество нападатели.

В последния ден от семинара се проведе и изпит за степени, за желаещите да получат оценка на подобряването на техническото си майсторство.

/КМ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 17:33 на 19.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация