Изложба „Киго - образи и думи от природата“ ще бъде подредена в Художествената галерия в Стара Загора

В западната зала на Художествената галерия в Стара Загора днес ще бъде открита изложбата „Киго - образи и думи от природата“. Това съобщават на официалния сайт на културната институция. Експозицията представя японските изкуства суми-е, шодо и хайку поезия.

“Магията на хайку поезията ще оживее чрез изкуството на калиграфията, изпълнена в техниките шодо (японска калиграфия) и суми-е (рисунка с туш), които са едни от най-трудните техники в изобразителното изкуство“, посочват от галерията. И допълват, че „сезонните думи и образи, които авторите използват в своите калиграфии и суми-е творби, разкриват красотата на лаконичния поетичен изказ и предлагат на публиката едно своеобразно „пътуване“ в света на асоциациите и символите, инспирирани от природата. Тези думи имат универсално значение, но и отразяват личното усещане на всеки творец и поет. В тях освен умение, всеки автор излага на показ и своето собствено чувство, отношение и неподправена енергия в самия миг на изпълнението“.

Изложбата включва над 55 творби, изпълнени върху калиграфски свитъци, калиграфска хартия и акварелна хартия. Тя е част от програмата на 36-ите дни на японската култура в България, в която Художествена галерия - Стара Загора се включва за поредна година.

Куратори на експозицията са Венелина Петкова, Зорница Харизанова и Ани Иванова. Тя може да бъде разгледана до 14 септември.