Д-р Весела Томова е носител на наградата „Лекар на годината 2025“ за област Плевен

Кардиологът д-р Весела Томова е носител на наградата „Лекар на годината 2025г.“ за Плевенска област. Отличието ѝ бе връчено тази вечер на церемония, организирана от Районната лекарска колегия в Плевен в навечерието на професионалния празник на българския лекар 19 октомври, който е и Ден на покровителя на медиците – Св. Иван Рилски Чудотворец.

В словото си при получаване на наградата д-р Томова благодари на своите родители и учители в медицината, на семейството си и колегите, с които работи всеки ден. На своите родителите за това, че са я научили, че успехът, наградите и овациите са страничен резултат, а истинската цел е добре свършената работа. На своите учители тя благодари за това, че каквато и да е здравната системата, най-важната е грижата за болния човек.

Д-р Томова подчерта, че лекарят не трябва да забравя никога едно важно нещо – „не лекуваме болестта, а лекуваме човека“.

За първа година носителят на голямата награда на Районната лекарска колегия в Плевен получи като награда пластика – умален модел на бъдещия паметник на лекарите в града с автор плевенския скулптор Красимир Рангелов. Неговото бъдещо откриване съобщи председателят на Районната лекарска колегия (РЛК) в Плевен д-р Кирил Недялков.

Връчени бяха отличия в още четири категории.

Награда за “Дългогодишна дейност в областта на медицината и активен принос в развитието на специалността“ бе връчена на патоанатома проф. д-р Евлоги Маринов. Носител на наградата в категорията “Принос за развитие и прилагане на иновативна медицина и уникални техники“ е патоанатомът проф. д-р Савелина Поповска. В категорията „Дългогодишна дейност и развитие на съсловието“ отличието е за общопрактикуващия лекар д-р Наташа Пачовска, която е и председател на етичната комисия на плевенската лекарска колегия.

Двама млади лекари – бяха наградени в категорията “Ти си нашето бъдеще“ – д-р Ивайло Боев и д-р Кристина Пеева.

Гост на церемонията бе управителят на Националната здравноосигурителна каса доц. д-р Петко Стефановски. Той подчерта в поздрава си, че за него е чест да бъде гост на празника на „колегията, в която съм отраснал и сред колегите, които са ме направили такъв, какъвто съм в момента“. Той цитира думите на свети Иван Рилски, който казва „да подкрепяме немощните, да лекуваме болните, да изправяме лошите и да подкрепяме благодетелите“.

Церемонията по обявяване на носителите на наградите на Районната лекарска колегия се състоя в Художествена галерия „Илия Бешков“. Сред гостите бяха още член-кореспондент проф. д-р Славчо Томов, който бе миналогодишния носител на наградата "Лекар на годината 2025" в Плевен, изпълнителният директор на болница „Д-р Георги Странски“ доц. д-р Александър Вълков, управителят на Районната здравноосигурителна каса доц. д-р Пенка Костадинова и други.