Треньорът на ЦПВК Евелина Цветанова след успеха над Миньор: "Двата отбора се бориха до последно"

ЦПВК победи Миньор (Перник) в първия кръг от Националната волейболна лига Demax+ с резултат 3:1 гейма (16:25, 22:25, 25:23, 24:26).

Треньорът на женския отбор на ЦПВК Евелина Цветанова коментира за БТА, че за първи път играят в Перник в това първенство, тъй като отборът на Миньор е нов участник от тази година.

„Играта тръгна добре за нас. Сами допуснахме лични грешки и оттам стана по-напрегната ситуация. Разиграхме противника и не мога да кажа нищо лошо — двата отбора се бориха до последно“, допълни Цветанова.

Наставникът добави, че се надява оттук насетне в първенството състезателките на ЦПВК да бъдат по-уверени. Те са изиграли малко на брой контроли, които обаче не са били достатъчни за подготовката на волейболистките.

„Момичетата трябва отново да претръпнат и да се почувстват. Много ми хареса този колективен дух, с който не се славим, а го имаме. Те показаха именно това и смятам, че го демонстрираха като гостуващ състав“, каза Евелина Цветанова.

„Очаквахме залата да се напълни — познаваме темперамента на град Перник и публиката. Ние бяхме подготвени, но смятам, че всичко беше в рамките на нормалното“, добави треньорът на ЦПВК.

Наставникът на домакините Миньор – Мартин Михайлов, каза за БТА, че още от контролите наблюдава как „жълто-черните“ състезателки изпускат средата на гейма, но след това започват да наваксват в резултата.

„Хубавото е, че показахме характер — в третия гейм, който спечелихме, и в четвъртия. Там може би не ни достигна опит и малко сработка. Мога само да поздравя отбора на ЦПВК“, заяви Михайлов.

Опитната състезателка Кристина Йорданска внесе определен респект у противника, допълни пернишкият треньор. Той добави, че тя е показала класата си като един от най-добрите блокировачи и изрази надежда, че ще стане най-добър блокировач на първенството.

Мартин Михайлов благодари и на публиката, която оказа мощна подкрепа.

„Това е първи мач след 28 години — видя се цялото това напрежение и притеснение. Момичетата за първи път играят пред толкова нажежена публика. Това го говорим от няколко години, че ще дойде този момент, защото пътят, по който вървим, е правилен“, коментира Михайлов.