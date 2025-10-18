Възстановено е движението при км 391 на път І-1 Симитли - Кресна, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

По-рано от там информираха, че движението в района се осъществява двупосочно в една лента заради пътнотранспортно произшествие. От пресцентъра на Областна дирекция на МВР-Благоевград поясниха, че катастрофата е между два автомобила. По първоначална информация една жена се е оплакала от болки в корема, а друга от болки по тялото.

От АПИ призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.