Саймън Ратъл, Лизе Давидсен и Рафаел Пишон са сред отличените от списание „Грамофон“ за най-добри записи с класическа музика

Наградите за класическа музика за 2025 г. на списание „Грамофон“ бяха връчени на церемония в Лондон, на която сър Саймън Ратъл влезе в историята като първият музикант, спечелил за втори път наградата „Артист на годината“, след като получи титлата и през 1993 г., пише „Гардиън“.

Наградата е признание за последните постижения на Ратъл с Лондонския симфоничен оркестър (където е почетен диригент), със Симфоничния оркестър на Баварското радио, с Чешката филхармония и редица високо оценени записи, обхващащи репертоар от бароковата до съвременната музика. Във видео речта си при приемането на наградата диригентът каза: „Бях на 10 години, когато започнах да харча джобните си пари за списание Gramophone… това е изключителна чест.“

В предварително записано видео композиторът Джон Адамс изрази уважението си към Ратъл с думите: „Как може човек да бъде един от най-великите диригенти и в същото време да е толкова добър човек… Работил съм с него. Да слушам как дирижира моята музика с такава интензивност и страст – това е едно от най-големите удоволствия в живота ми.“

Широко признати като най-високото отличие в света на класическата музика, наградите на списание „Грамофон“, връчвани съвместно със стрийминг платформата Presto Music, отличават изключителни записи и почитат артисти, ансамбли и звукозаписни компании.

Наградата за запис на годината беше връчена на френския диригент Рафаел Пишон и неговия хор и оркестър със старинни инструменти „Пигмалион“ за записа им на „Меса в си минор“ на Бах за лейбъла Harmonia Mundi. Списание „Грамофон“ определи изпълнението като „блестящо на клетъчно ниво, излъчващо благочестива топлина“.

Изгряващата 22-годишна звезда Мария Дуенас бе обявена за млад артист на годината. Испанската цигуларка, която спечели първа награда на конкурса „Менухин“ през 2021 г. и записва за Deutsche Grammophon, спечели и в категорията „Инструментална музика“ за албума си с 24 каприза на Паганини.

Баритонът сър Томас Алън получи наградата за цялостно творчество. Той е роден в графство Дърам през 1944 г., дебютира в „Ковънт Гардън“ през 1971 г. и през последните пет десетилетия е изнасял концерти в оперни театри по целия свят с репертоар, вариращ от Моцарт до Бритън и от Щраус до Сондхайм. Той направи последното си появяване на сцената миналото лято във „Веселата вдовица“ в Глайндборн.

Приемайки наградата лично, Алън отдаде почит на многото легендарни певци, с които е работил през дългогодишната си кариера на сцената: „Чувствам се като малка, малка скарида в море от величие“. Той завърши речта си с трогателни и искрени думи на благодарност към дългогодишната си агентка Сю Спенс и съпругата си Джини.

Наградата за най-добър оперен запис получи „Летящият холандец“ на Вагнер с Лизе Давидсен, Джералд Финли и Норвежката национална опера под диригентството на Едуард Гарднър.

БТА припомня, че 38-годишната Лизе Давидсен в момента не се изявява на оперните сцени, тъй като в началото на юни роди близнаци. След края на майчинството норвежкото сопрано има в календара си няколко сериозни ангажимента. През март 2026 г. тя ще пее в новата постановка на "Тристан и Изолда" в Метрополитън опера, с режисьор Ювал Шарън, а през септември ще открие новия сезон в престижния нюйоркски театър с нова за нея роля – Лейди Макбет в „Макбет“ на Верди.