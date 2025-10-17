Халфът на Милан Пулишич ще бъде извън терените около месец заради контузия

Халфът на Милан и националния отбор на САЩ Кристиан Пулишич може да пропусне почти месец поради контузия, съобщи ESPN.

27-годишният американец е контузил подколянното си сухожилие при победата на САЩ над Австралия и ще се подложи на подробен преглед в клубния си тим Милан.

Националният отбор на САЩ завърши наравно 1:1 с Еквадор в приятелски мач на 11 октомври, след което победи Австралия с 2:1. Във втория мач той беше заменен в 31-ата минута.

Халфът може да пропусне мачовете от Серия А срещу Фиорентина, Пиза, Аталанта, Рома и Парма.

Пулишич е отбелязал 6 гола и е дал 2 асистенции в 8 мача за Милан през сезон 2025/26.

27-годишният Пулишич е в основата на страхотния старт на Милан в Серия А, като бе избран за играч на септември в италианското първенство.