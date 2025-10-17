Подробно търсене

Най-малко двама души са загинали, след като лодка с мигранти се разби край гръцкия остров Хиос

София Ангелова
Илюстративна снимка, АП, Petros Giannakouris
Атина,  
17.10.2025 09:52
 (БТА)

Най-малко двама души са загинали, а 10 са ранени, след като лодка, превозваща нелегални мигранти, се разби снощи в скалист бряг в северозападната част на гръцкия егейския остров Хиос, съобщиха местните медии.

Властите са спасили 17 души от плавателния съд. Ранените са откарани в болница на Хиос за лечение. Няма информация за състоянието им, отбелязва гръцкото издание „Катимерини“

Не е известно дали има изчезнали хора. 

/С-АМ/

