Кореспондент на БТА във Видин Росен Младенов
Разследват кражба на около 240 литра дизелово гориво от товарен автомобил, съобщиха от МВР - Видин
Снимка: Кореспондент на БТА във Видин Росен Младенов (архив)
Видин,  
17.10.2025 10:08
 (БТА)

Полицията разследва кражба на около 240 литра дизелово гориво от товарен автомобил, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Видин.

Водачът на автомобила е подал сигнал за кражбата снощи в 20:40 часа, която била извършена докато престоявал за почивка в центъра на с. Медовница. По случая е образувано досъдебно производство в районното полицейско управление в Белоградчик.

От началото на годината това е 14-и случай на източване на гориво от резервоари на камиони в област Видин. На 20 август от резервоарите на товарен автомобил, спрял на уширение на главен път Е-79 на територията на село Медовница, са източени 220 литра гориво. 

