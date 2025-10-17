Албания, Косово, Хърватия и САЩ проведоха съвместно военно учение

Военни от специалните сили на Албания, Косово, Хърватия и САЩ проведоха съвместно учение с цел укрепване на оперативната съвместимост и обмяна на опит, предаде Албанското радио и телевизия.

За учението съобщи началникът на генералния щаб на албанските въоръжени сили генерал-лейтенант Арбен Кинджи, който подчерта значението на сътрудничеството между войските.

Кинджи оцени високо ролята на специалните сили на Албания, като ги определи като източник на национална гордост и ги поздрави по случай 27-годишнината от създаването им.

Началникът на генералния щаб на албанските въоръжени сили подчерта също значимия принос на специалните сили на страната му за защитата на националната сигурност и на ценностите на НАТО.

Подобни учения засвидетелстват ангажимента на страните членки на Алианса и техните партньори за повишаване на стратегическото сътрудничество в региона, отбелязва Албанското радио и телевизия.

За разлика от Хърватия и Албания, Косово не е член на НАТО, отбелязва косовският вестник "Коха диторе".

Косово, Албания и Хърватия подписаха на 18 март в Тирана декларация, чрез която страните се ангажират да засилят сътрудничеството си в областта на отбраната и сигурността, припомня косовското издание. Трите държави обещаха да повишат оперативната съвместимост между своите въоръжени сили чрез образование, обучение и съвместни учения, както и да се ангажират с борбата с хибридните заплахи и да координират политиките си за евроатлантическа интеграция.