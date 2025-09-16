Плановете за военни учения в рамките на инициативата между Косово, Албания и Хърватия се очаква да бъдат готови през септември

Една от целите на споразумението в областта на отбраната между Косово, Албания и Хърватия е повишаване на оперативната съвместимост на страните по него, включително чрез покана за участие в национални, многонационални или натовски учения в различни области, съобщиха от хърватското Министерство на отбраната в писмен отговор до косовския вестник „Коха диторе“.

От хърватското министерство информираха, че се очаква планът за ученията да бъде финализиран през септември, като се предвижда те да включват също издирвателно-спасителни учения, както и такива в сферата на киберсигурността.

За разлика от Хърватия и Албания, Косово не е член на НАТО, отбелязва вестникът.

„Една от определените области на сътрудничество е повишаване на оперативната съвместимост чрез обучение и съвместни учения. Целта е страните по споразумението да бъдат поканени да участват в национални, многонационални или натовски учения в различни области (евентуално в киберсферата, издирвателно-спасителни операции и др.). Повече (детайли) за тях ще бъдат определени в бъдеще след съвместни дискусии с експерти“, се казва в отговора на хърватското министерство.

Първата официална среща на стратегическо и оперативно ниво между представители на Албания, Хърватия и Косово се проведе в Тирана през юли, припомня „Коха диторе“. Според хърватското правителство, цитирано от вестника, целта на срещата е била да се обсъдят и предложат съвместни дейности в различни функционални области, както и да се изготви план за действие за бъдещо сътрудничество.

„След подписването на Съвместната декларация страните започнаха изготвянето на документ, наречен План за действие, който допълнително операционализира целите, посочени в Декларацията, в съответствие с определените (в нея) области на сътрудничество, както и конкретни съвместни дейности на ниво министерства на отбраната и въоръжени сили“, заявиха от хърватското министерство на отбраната.

Представители на косовското правителство също заявиха, че през септември ще бъде конкретизирано военното сътрудничество между Косово, Албания и Хърватия с план за изпълнение, отбелязва „Коха диторе“. Тогава се планира окончателните насоки да бъдат представени за одобрение на трите министерства на отбраната.

Министърът на отбраната на Косово в оставка Еюп Мачедонци заяви, че сътрудничеството включва и закупуване на оръжие. Според него целта е да се направи една поръчка вместо три отделни от всяка страна, като поръчката ще бъде обезпечена с национални средства от всяка държава.

По отношение на координирането на страните по споразумението за съвместни покупки от хърватското Министерство на отбраната посочиха, че това „все още не е започнало“.

Косово, Албания и Хърватия подписаха на 18 март в Тирана декларация, чрез която страните се ангажират да засилят сътрудничеството си в областта на отбраната и сигурността, припомня косовското издание. Трите държави обещаха да повишат оперативната съвместимост между своите въоръжени сили чрез образование, обучение и съвместни учения, както и да се ангажират с борбата с хибридните заплахи и да координират политиките си за евроатлантическа интеграция.

В преамбюла се посочва, че чрез подписването на декларацията страните признават силните и устойчиви отношения между републиките Албания, Хърватия и Косово, основани на споделени ценности, стратегическа ориентация и взаимни ангажименти за регионална сигурност и сътрудничество. Декларацията също така потвърждава целта за укрепване на тристранното сътрудничество в областта на сигурността и отбраната с цел повишаване на сигурността и стабилността в Югоизточна Европа и Адриатическо-Йонийския регион.

В преамбюла се отбелязва още, че подписалите декларацията подчертават и значението на съвместните усилия за отговор на новите предизвикателства за сигурността, хибридните заплахи и други рискове, които биха могли да навредят на регионалната, европейската и международната стабилност.

Декларацията, подписана в Тирана, оставя възможност за присъединяване и на други държави, като беше обявено, че България също е получила покана, отбелязва още изданието.

През април българският външен министър Георг Георгиев заяви, че информацията за изразен неофициален интерес от България към Декларацията за сътрудничеството в областта на отбраната между Косово, Хърватия и Албания е "неточна". Той допълни, че в нито един момент министерството, респективно българската страна, не е било питано или консултирано относно инициативата от страна на инициаторите, нито е отправяна официална покана за включването на България в нея.

Това споразумение предизвика реакция от страна на Сърбия, но подписалите го страни подчертаха, че сътрудничеството не заплашва никого и е гаранция за стабилност и мир в региона, пише още „Коха диторе“.