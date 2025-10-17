Още три семейства от сградата в квартал „Хаджи Димитър“ потърсиха съдействие от областния управител на София Стефан Арсов, съобщиха от пресцентъра на управата.

Това става след като миналата седмица областният управител на София предприе действия в подкрепа на семействата, останали без дом заради компрометирана жилищна сграда в квартал „Хаджи Димитър“, допълват от управата. Припомня се, че едно от засегнатите семейства вече получи държавен апартамент за безвъзмездно ползване за срок от пет години.

Хората споделиха притесненията си от липсата на алтернативен подслон и несигурността около бъдещето си. В отговор Стефан Арсов организира нова среща с тях, за да се запознае с конкретните им случаи и да потърси възможности за осигуряване на временни жилища за тях и семействата им.

„Всеки човек заслужава сигурен дом и усещане за стабилност. Нашата роля е не просто административна - тя е човешка. Ще продължим да действаме, докато всяко засегнато семейство намери подкрепа и решение,“ заяви областният управител, цитиран в съобщението.

Ситуацията в „Хаджи Димитър“ е ясен сигнал, че липсата на координация и навременна намеса струва твърде много на обикновените граждани, допълнил той.

Столична община и направление „Архитектура и градоустройство“ имат общ дълг - да осигурят реални работещи решения. Нужни са конкретни действия: спешен технически анализ на сградата, ясна програма за настаняване и ефективен механизъм за подкрепа на пострадалите семейства, пише още в съобщението.

„Тези хора не трябва да се чувстват забравени. Отговорността е обща - на институциите, на управлението и на обществото,“ подчертал Арсов.

В края на септември стана ясно, че се предвижда евакуация на жителите на блок 2 в квартал "Хаджи Димитър" в София до 5 ноември заради констатирани пукнатини в сградата. Омбудсманът на България поиска облекчена процедура за ремонта на жилищата на евакуираните в квартал „Хаджи Димитър“ в София заради жалба за принудително извеждане от жилищния блок на 24 семейства.