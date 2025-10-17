Огнище от пожара в автоморга в Сливен все още догаря, дежурен екип следи мястото

Огнище от пожара, възникнал снощи (16 октомври), в склад за стари автомобили и авточасти втора употреба в индустриалната зона на Сливен, все още догаря, съобщи за БТА говорителят на областната полиция Първолета Мандинска. На място остава дежурен екип на пожарната, който наблюдава терена, за да предотврати повторно разпалване.

Както БТА съобщи, сигналът за инцидента е подаден в 19:12 часа на 16 октомври на телефон 112. На място незабавно са изпратени екипи на пожарната и полицията. Благодарение на бързата намеса на огнеборците произшествието е било локализирано и не се е наложила евакуация на хора. Няма пострадали.

В гасенето са участвали общо осем екипа на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН)–Сливен, включително пожарни от Сливен, Твърдица, Нова Загора и Ямбол. На място е бил изпратен и специализиран автомобил за измерване на чистотата на въздуха. Не е отчетено замърсяване.

Причините за възникването на пожара и размерът на щетите се изясняват.