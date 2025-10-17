Италианският футболен клуб Ювентус призна, че е разследван от УЕФА за евентуално нарушаване на финансовия феърплей

Италианският елитен футболен клуб Ювентус обяви, че Европейската футболна асоциация (УЕФА) ги разследва за нарушаване на правилата на финансовия феърплей.

Ръководството направи това изявление във финансовите си отчети, които ще бъдат представени на годишното събрание на акционерите на 7 ноември.

Също така Ювентус съобщи, че на 18 септември УЕФА е информирала клуба за започнато разследване за евентуални нарушения на правилата на управляващия орган за приходите от футболна дейност между 2022 и 2025 г., като решението се очаква през пролетта на следващата година.

Управата на Старата госпожа признава, че негативен развой за клуба може да доведе до "възможни икономически санкции и до евентуални спортни ограничения".

Според правилата на УЕФА за финансовия феърплей, приходите от футбол ограничават загубите на клубовете до 60 милиона евро за период от три години. Тази сума обаче може да бъде увеличена с допълнителни 10 милиона евро на година, ако клубовете отговарят на четири условия, които УЕФА счита за показателни за “добро финансово състояние“.

В италианската Серия А Ювентус е на 5-о място в момента с 12 точки от шест мача, като започна сезона с три победи и три равенства.

Иначе контролираният от семейство Аниели в продължение на един век клуб отчете 58 милиона евро загуби за фискалната година, приключила на 30-и юни. Клубът отчете последната си годишна нетна печалба през сезон 2016/2017, а финансовите кризи за този отбор не са нещо ново в последните десетина сезона.