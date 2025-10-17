Отлагането на депозитната система и идеята за държавно акционерно дружество буди тревога, смятат от сдружение "За Земята"

Екологично сдружение „За Земята“ изразява тревога, че Министерството на околната среда и водите (МОСВ) отново отлага въвеждането на депозитната система за опаковки – този път за 2027 г. – и предлага тя да бъде управлявана от държавно акционерно дружество. Това решение поражда сериозни съмнения относно прозрачността, ефективността и бъдещето на системата, се казва в позиция на организацията.

По време на дискусия в рамките на Годишната среща на местните власти в Албена министърът на околната среда и водите Манол Генов коментира, че реалистичният срок за въвеждане на националната депозитна система за опаковки е 2027 г. Засега идеите на правителството са депозитната система да се управлява от държавно акционерно дружество, каза той. По думите му в противен случай „има риск парите да изтекат заради огромния обхват дейности и споменатото предизвикателство да се стигне до всеки потребител“.

В почти всички европейски страни депозитните системи се управляват от асоциации на производителите и търговците, а държавата изпълнява контролна функция, казват от „За Земята“. Оттам твърдят, че тези модели постигат над 90% събираемост и се самофинансират. Там, където депозитните системи са държавни, то е в „специфичен контекст“, уточняват от организацията.

Ако държавата е едновременно оператор и регулатор, възниква очевиден конфликт на интереси – кой ще санкционира държавното дружество, ако не постигне целите, коментират още от сдружението. Експертите считат, че тази идея противоречи на принципа „замърсителят плаща“, според който производителите трябва да носят отговорност за отпадъците от своите продукти. Предлага се участие на държавния бюджет, въпреки че бизнесът вече е заявил готовност да осигури финансиране и управление. Това означава допълнителна тежест за данъкоплатците и риск от политическо влияние, казват още от „За Земята“.

Работната група, на която през 2024 г. бе възложено да създаде предложение за модела на депозитната система, на практика не функционира, а извършените анализи не са публични, обръщат внимание от „За Земята“.

От сдружението посочват, че отлагането на депозитната система се случва на фона на кризата с отпадъците в София и загубата на ценен ресурс. И цитират данни, според които между 2015 и 2024 г. у нас са изхвърлени над 750 000 тона пластмасови опаковки, което е ресурс на стойност над 106 милиона евро.

„Само в София годишно до Столичното предприятие за третиране на отпадъци се извозват около 400 000 тона отпадъци от сивите контейнери, като малко над половината от тях са рециклируеми. Това показва мащаба на пропуснатите възможности и нуждата от ефективна система, която да осигури по-добро разделно събиране и връщане на ресурсите в икономиката“, коментират още от сдружението.

От „За Земята“ настояват МОСВ да представи публично резултатите от проведения анализ и разработената финансова методика, както и да не отлага повече въвеждането на системата. Сред предложенията е да бъдат обхванати всички опаковки за напитки от основните материали – пластмаса, метал и стъкло с обем от 100 мл до 3 л. Предлага се още въвеждане на задължителна и нарастваща във времето квота за опаковки за многократна употреба (напр. стъклени бутилки за бира, сода, минерална вода). Целта трябва да бъде поне 90% степен на връщане за всеки вид опаковъчен материал, а търговците на дребно да приемат обратно използваните опаковки и да възстановяват депозита на потребителите, считат от сдружението.