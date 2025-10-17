Концертът на Български камерен оркестър - Добрич с гост диригент Иван Янъков се отлага за 5 ноември, съобщават от Общински културен институт “Добрич”.

Събитието няма да се проведе на 21 октомври, както бе обявено първоначално, поради здравословен проблем на маестро Янъков.

На 5 ноември концертът ще се състои в Огледална зала “Нели Божкова” от 19:00 часа. Музикантите са подготвили концерти за пиано и оркестър номер 1, 4 и 5 на композитора Йохан Себастиан Бах.

Събитието е част от концертния сезон на Български камерен оркестър – Добрич, с маестро Арто Чифчиян, който започна с концерти с участието на солиста Донка Ангъчева и маестра Луминица Петре.

Иван Янъков придобива бакалавърска и магистърска степен в Mannes College of Music в Ню Йорк. Изнасял е концерти в четири различни континента. Янъков е основател на камерния оркестър, съставен от млади изпълнители London Chamber Players в Лондон. Съосновател и музикален директор е на фестивалите Siena Belcanto в Италия и Irvine Chamber Music Festival в Калифорния, САЩ. През 2016 г. записва в Италия и издава нов албум с три сонати на Бетовен. Има издадени и два самостоятелни албума с произведения от Шопен и Лист, записани в залата на Fazioli Pianoforti в Италия. През 2025 г. издаде нов албум, в който събира музика от различни стилове – композиции на Цезар Франк, Йозеф Хайдн и Сергей Рахманинов.