Полицията в Габрово издирва жена на 75 години

Кореспондент на БТА в Габрово Радослав Първанов
Снимка: ОДМВР Габрово
Габрово,  
08.12.2025 15:45
Полицията в Габрово издирва Кремена Димова Маврова  на 75 г. от Габрово, съобщиха от Областната дирекция на МВР (ОДМВР) в Габрово. 

На 1 декември, около 11:00 часа, жената е напуснала дома на сестра си в село Гостилица и оттогава е в неизвестност. Кремена Маврова е средна на ръст, висока около 170 см, със слабо телосложение, кафяви очи, с бяла коса, допълват от полицията.

Облечена е с тъмносиньо яке, отдолу със суитчър с качулка, черен панталон, обута е с кафяви боти. Жената се издирва по молба на близките ѝ, допълват още от ОДМВР – Габрово.

Гражданите, които имат информация за жената, могат да сигнализират на телефон 112 или в най-близкото районно управление на МВР.

