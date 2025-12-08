Европа трябва да действа последователно, за да подкрепи своята индустрия, заяви зам.-министър Барбалов, на форум, свързан с енергоемките индустрии

България защитава ясно българската и европейската индустрия и се стреми към ускоряване на инвестициите в модерни технологии, заяви заместник-министърът на икономиката и индустрията Дончо Барбалов на четвъртата среща на Министерския алианс за енергоемки индустрии в Брюксел, съобщиха от пресцентъра на министерството.

По време на дискусиите за плана RESourceEU Барбалов отбеляза, че инициативата ще бъде успешна само при осигуряване на адекватно и навременно финансиране, като подчерта важността на интелигентна индустриална политика и координация между държавите членки.

Заместник-министърът е посочил, че Центърът за суровини е инструмент за картографиране и количествено определяне на потребностите от критично важни суровини в сектори като енергетика, автомобилостроене и отбрана, изтъквайки, че ЕС трябва да участва директно в съвместни проекти за проучване, търсене, добив и преработка на суровини.

В съобщението се допълва, че относно защитата на европейския пазар, включително стомана и феросплави, България подкрепя контрол върху вносните стоки и изискването към вносителите да доказват съответствие със стандартите на ЕС за безопасност, качество, устойчивост и екологични норми, като се гарантира задължителна проследимост чрез етикетиране.

Барбалов коментира и въпроса за ограниченията върху износа на метален скрап с цел осигуряване на необходимите суровини за европейската индустрия, като подчерта необходимостта от модернизиране на правилата за износ и защитните мерки за мониторинг извън ЕС.

На срещата са обсъдени и теми като опростяване на правилата на единния пазар, премахване на бариери пред бизнеса и подобряване на контрола при онлайн търговията.

БТА припомня ,че Европейската комисия съобщи, че от началото на 2026 г. ще бъдат въведени ограничения за износа на отпадъци и скрап от редкоземни постоянни магнити с цел стимулиране на рециклирането в рамките на Европейския съюз. Мярката е част от плана REsourceEU, който има за цел да намали зависимостта на блока от Китай. Планът предвижда създаването на Европейски център за критични суровини. Центърът ще подпомага насочването на инвестиции, натрупването на запаси, координирането на съвместни покупки и задържането на повече суровини в рамките на ЕС чрез рециклиране и повторна употреба.