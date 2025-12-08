Румънският посланик в Турция призова турските компании да разширят инвестициите си в страната му

Посланикът на Румъния в Турция Щефан Александру Тинка призова турските компании да разширят инвестициите си в страната му, особено в областта на възобновяемата енергия, като подчерта възможността за изграждане на съвместни предприятия, обмен на технологии и развитие на инфраструктура в различни области, свързани със слънчевата и вятърната енергия, съобщи сайтът „Тюркийе тудей“.

„Съществува силен потенциал за изграждане на съвместни предприятия и обмен на технологии във възобновяемата енергия между Турция и Румъния“, заяви Тинка в интервю за държавната Анадолска агенция, отбелязвайки производствения капацитет на Турция и крайбрежния потенциал на Румъния като допълващи се предимства. Посланикът на Румъния в Анкара подчерта още, че подобно сътрудничество би подкрепило Националния енергиен и климатичен план на Румъния, а също и по-широките цели на Европейския зелен пакт.

Тинка също така подчерта нарастващата стратегическа дълбочина на енергийните, икономическите и търговските връзки между Турция и Румъния, описвайки ги като „вървящи към задълбочаване и консолидиране“.

„Турция и Румъния имат общ интерес в бъдещето на офшорната енергетика в района на Черно море. Това е повече от двустранна търговия. Това е основа за споделена сигурност, зелен растеж и регионална енергийна трансформация“, каза още Тинка.

Турция и Румъния са най-големите търговски партньори една на друга на Балканите, като към момента в Румъния са регистрирани над 16 000 турски компании, от които близо 7000 развиват активна дейност, отбелязва „Тюркийе тудей“.