Браншовата камара „Плодове и зеленчуци“ предлага ясни критерии за представителност в Закона за браншовите организации

Браншовата камара „Плодове и зеленчуци“ (БКПЗ) настоява в законопроекта на Закон за браншовите организации в земеделието да бъдат заложени ясни, обективни и постижими критерии за представителност на браншовите организации, които да гарантират реално представителство на земеделските производители и да предотвратят формалното създаване на организации без реална подкрепа на терен. Това става известно от съобщение на Камарата, получено в БТА.

БКПЗ е изпратила официални предложения до министъра на земеделието и храните д-р Георги Тахов във връзка с подготовката на проекта на закон. Предложенията са разработени на база проведената на 5 ноември среща в Министерството на земеделието и храните (МЗХ) и предоставените от МЗХ аналитични материали.

Едно от ключовите предложения на Камарата е в сектор „Растениевъдство“ да бъде обособен единен бранш „Плодове и зеленчуци“, съответстващ на регламентацията на ниво Европейски съюз в рамките на Общата селскостопанска политика (ОСП). В него следва да бъдат включени овощарството, зеленчукопроизводството, ягодоплодните и черупковите култури.

Според БКПЗ национално представителна организация в този бранш следва да обединява земеделски производители от всички посочени подбраншове и да има изградени областни структури или представителни организации в минимум две трети от областите на страната, като всяка от тях да представлява реален брой активни производители.

БКПЗ изразява категорично несъгласие с предложението национално представителните организации да могат да членуват само чрез областно представителни структури, тъй като това би ограничило възможността съществуващи, доказани организации да получат национална представителност. От Камарата настояват законът да допуска членство и на отделни земеделски производители в националните организации.

Сред предложенията е и създаването на доброволен регистър на земеделските производители, съдържащ информация за сектора, бранша, обработваните площи или отглежданите животни, както и членството им в браншови организации. Подобен регистър би осигурил прозрачност, актуалност на данните и би ограничил възможностите за злоупотреби, като същевременно насърчи по-широкото участие на земеделците в браншови структури.

„Само чрез амбициозни, но постижими критерии за представителност могат да се изградят устойчиви браншови организации, които реално защитават интересите на земеделските производители и работят активно по места“, посочват от БКПЗ.

От Камарата подчертават, че предложенията им целят да създадат работеща, прозрачна и справедлива нормативна рамка в интерес на целия земеделски сектор и с фокус върху реалните производители.

БТА припомня, че на Годишната среща на „Обединени земеделски производители“ министър Георги Тахов информира, че по искане на бранша са предоставени подробни данни за земеделските стопани във връзка с подготовката на проект на Закон за представителността на браншовите организации, като предложения по него ще се приемат до 4 декември 2025 г. включително.