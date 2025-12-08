Подробно търсене

Възрастен мъж е починал след падане от тераса в Стара Загора

Кореспондент на БТА в Стара Загора Емил Димов
Снимка: БТА (архив)
Стара Загора,  
08.12.2025 15:45
 (БТА)

Възрастен мъж е починал след падане от тераса на жилищна кооперация в Стара Загора. Това съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР в Стара Загора.

По първоначални данни на полицията сигналът за инцидента е подаден минути след 13:00 часа. Изпратен е екип на Спешна помощ, а по-късно е получена информация, че възрастният мъж е починал. Предстои причините за инцидента да бъдат уточнени.

