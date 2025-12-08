Подробно търсене

Броят на загиналите от ударите с дронове в суданския щат Кордофан достигна 114 души, съобщи СЗО

Атанаси Петров
Броят на загиналите от ударите с дронове в суданския щат Кордофан достигна 114 души, съобщи СЗО
Броят на загиналите от ударите с дронове в суданския щат Кордофан достигна 114 души, съобщи СЗО
Директорът на СЗО Тедрос Аданом Гебрейесус. Снимка: Martial Trezzini/Keystone via AP, File
Хартум,  
08.12.2025 15:43
Броят на загиналите след ударите с дронове в суданския щат Кордофан през миналата седмица достигна 114 души, включително 63 деца, съобщи днес ръководителят на Световната здравна организация, цитиран от Асошиейтед прес.

СЗО съобщи, че миналия четвъртък са извършени три отделни удара с дронове срещу в Кордофан. Първата атака е била насочена към детска градина, а следващите два удара - срещу медици, транспортиращи оцелели към болницата.

Директорът на СЗО Тедрос Аданом Гебрейесус написа в социалната мрежа "Екс", че организацията "осъжда атаките срещу цивилни и здравни заведения и отново призовава за край на насилието и увеличаване на достъпа до хуманитарна помощ, включително до здравни услуги."

Лекарските и адвокатски мрежи в Судан обвиниха за ударите паравоенните "Сили за бърза подкрепа" (СБП).

Войната между СБП и суданската армия продължава вече две години, като до момента са убити над 40 000 души, а 12 милиона жители на Судан са разселени, показват данните на СЗО. Хуманитарните организации обаче предупреждават, че реалният брой на жертвите вероятно е много по-висок.

Боевете сега са съсредоточени върху богатия на петрол щат Кордофан, след като СБП превзеха град Ел Фашер в Дарфур.

