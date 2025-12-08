Заради авария по водопровод в Ямбол утре са възможни спирания на водата в четири района

Възникнала е авария по един от основните захранващи водопроводи в Ямбол - по бул. „Димитър Благоев“ в района на кардиологичната болница, съобщиха от „Водоснабдяване и канализация“ (ВиК) - Ямбол.

За утре, 9 декември, са планирани ремонтни дейности, които налагат временна организация на движението там. Възможни са и нарушения във водоподаването към кварталите „Каргон“, „Златен рог“, в района на пл. „Боровец“ и на Многопрофилната болница за активно лечение „Св. Пантелеймон“.

Заради изкопни работи по южното платно на бул. „Д. Благоев“, затворен за движение във вторник ще бъде участъкът от него от кръстовището с ул. „Панайот Хитов“ до това с ул. „Ген. Владимир Заимов“. Движението ще се осъществява в северното платно от 8:00 до 17:00 часа или до приключване на ремонтните дейности, посочиха от ВиК.

В края на ноември от местното водоснабдително дружество обявиха завършване на модернизацията на водопроводната и на част от канализационната мрежи в кв. „Аврен“. С това загубите на вода за града като цяло са редуцирани с над 300 000 литра на денонощие, а в квартала са сведени до нула, съобщиха тогава от ВиК - Ямбол.