"Стандард енд Пуърс" препотвърди дългосрочния кредитен рейтинг "ВВВ-" на Община Стара Загора

Международната рейтингова агенция "Стандард енд Пуърс" е препотвърдила дългосрочния кредитен рейтинг "ВВВ-" на Община Стара Загора за 2025 г., съобщи на сайта си местната администрация. Оттам допълват, че "рейтингът отразява стабилния икономически растеж, доброто събиране на данъци, стабилно бюджетно управление, високите ликвидни буфери и ниското дългово натоварване на общината'.

"Стандард енд Пуърс" оценява Стара Загора като финансово стабилна и добре управлявана община, която поддържа балансиран бюджет въпреки структурните предизвикателства и предстоящия икономически преход.

Според анализа, оперативните излишъци ще се запазят, а дефицитите след капиталови разходи ще останат под 5 на сто от общите приходи до 2027 г. Основни предизвикателства пред Стара Загора остават икономическият преход от въглищна към зелена енергия, необходимостта от преквалификация на работната сила и демографският спад.

"Община Стара Загора инвестира в индустриални зони и изгражда физическа инфраструктура с цел привличане на инвеститори и компании, активни в сектора на възобновяемата енергия. Примери за това са производството на батерии за електромобили и изграждането на съоръжения за производство на соларни панели. Общината се възползва активно и от европейски и държавни програми за инвестиции, включително от Европейския фонд за справедлив преход, който предвижда близо 1 млрд. евро за региона", допълват от местната администрация.

От рейтинговата агенция уточняват, че положителна промяна в рейтинга е възможна при устойчив ръст на приходите, по-добра диверсификация на източниците на финансиране и подобрен ликвиден профил. От друга страна, понижение може да настъпи при влошаване на оперативния баланс или при увеличаване на дълга над очакваните нива.

През юни заместник-кметът с ресор "Финанси, бюджет и икономика" Светослав Колев взе участие в Националната среща на финансистите от общините. По време на нея той посочи, че община Стара Загора стои много добре по отношение на своята финансова дисциплина, финансови показатели и допълни, че в общината се отчита високата събираемост на местните данъци и такси.